В России упали продажи одежды впервые с 2015 года

Объемы продаж одежды, обуви и аксессуаров уменьшились в России впервые с 2015 года. А в прошлом году падение в этом сегменте рынка составило 3-4%.

В целом объем российского fashion-рынка в 2019-м году экспертами был оценен в 2,26-2,29 триллионов рублей, при этом в 2020-м году значительного улучшения ситуации ими не ожидается. В 2015 году продажи в сегменте сократились на 9%, до 2,27 триллионов рублей. За 2016-2017 годы продажи увеличились, но в 2018 году роста не отмечалось.

По мнению аналитиков, показатель сократился из-за падения реальных доходов населения, роста НДС и инфляции. Другим фактором стала теплая погода осенью и зимой. Отмечается, что потребители также идут "вниз по шкале доступности": вместо приобретений в среднем ценовом сегменте они выбирают массовый, вместо массового — распродажи и сэконд-хенд.