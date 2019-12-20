Пожары в Хакасии унесли жизни 50 человек

С начала текущего года года на пожарах в Республике Хакасия погибли 50 человек, травмы получили 35. Об этом журналистам сегодня, 20 декабря, рассказали в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Отмечается, что увеличение количества погибших зафиксировано, в том числе, в столице республики — городе Абакане.

В связи с наступающими новогодними праздниками главам муниципалитетов Хакасии поручили взять вопросы обеспечения пожарной безопасности под личный контроль.