Экс-сотрудники Apple не могут покинуть США

Компания Apple пытается через суд удержать в Америке двух своих бывших работников. Американцев китайского происхождения Сяолан Чжан и Чжи Чжун Чэнь обвиняют в краже коммерческой тайны компании.

Как считают прокуроры, они вполне могут увезти секреты Apple к себе на родину, в Китай. В том числе Чжан, по данным Reuters, трудился над разработкой секретной программы Apple для самостоятельного вождения машины и забрал файлы, имеющие отношение к этому проекту, прежде чем сообщить руководителям, что он уходит к китайским конкурентам.

Чжан был арестован федеральными агентами в 2018 году в аэропорту Сан-Хосе в процессе посадки на рейс в КНР.