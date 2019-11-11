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Правительство установило размер пособий по безработице на 2020 год

Экономика print

В РФ установили размер пособий по безработице на следующий год.

Стоит отметить, что размер пособия по безработице был на уровне 2019 года — от 1500 до 8000 рублей. Максимальный размер пособия для безработных лиц предпенсионного возраста составит 11 280 рублей.

В июле этого года Минтруд прогнозировал, что количество безработных пенсионеров увеличится в 1,6 раза. Среднемесячная численность безработных в следующем году достигнет 150,2 тысячи человек.

В ведомстве считают, что размер потребности в увеличении пособия в связи с этим должен составить 2,64 млрд рублей в 2020 году.

Фото: ok. ru

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