При строительство космодрома Восточный было украдено 11 млрд рублей

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ходе строительства космодрома Восточный украли каждый десятый рубль.

Он сообщил, на строительство космодрома выделили 91 млрд рублей, 11 млрд рублей было украдено. Из данной суммы государство смогло вернуть лишь 3,5 млрд рублей. По данному факту возбудили 128 уголовных дел, позднее их объединили в 32 дела.

По словам Пескова, из 19 объектов на Восточном космодроме построено 5.

Ранее Владимир Путин заявил, что, несмотря на большое количество уголовных дел и то, что некоторых уже посадили за это в тюрьму, на космодроме Восточный продолжают похищать миллионы денег.

Напомним, что космодром Восточный - первый национальный космодром РФ гражданского назначения. Там ведутся строительные работы с 2012 года.

Фото: twitter.com