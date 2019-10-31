К Новому году шампанское может подешеветь на 30%

В России накануне Нового года шампанское может стать дешевле на 30%.

Производители заинтересованы в том, чтобы реализация шампанского была максимальной в предновогодний период, поэтому стоимость алкогольного напитка может подешеветь на треть.

Стоит отметить, что шампанское обычно дешевеет перед Новым годом и в конце августа.

Сообщается, что ежегодно почти 40% от общего объема реализации шампанского в России приходится на декабрь и январь.

Павел Шапкин, глава Национального союза защиты прав потребителей, рассказал, как выбрать качественное шампанское. По его словам, качественный напиток закупорен пробкой из натурального материала, так как он не пропускает углекислый газ и кислород.

Кроме того, на этикетке качественного напитка должны быть обозначения ЗГУ и ЗНМП, что говорит о том, что напиток произведен из российского винограда. Также на этикетке должна быть информация о том, что в состав шампанского не входят пищевые добавки и ароматизаторы.

Фото: twitter.com