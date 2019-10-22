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Источник Правда.Ру

Счетная палата сочла неэффективными меры господдержки Северного Кавказа

Экономика print

Счетная палата проанализировала субсидии из федерального бюджета на социально-экономическое развитие регионов Северного-Кавказского федерального округа и пришла к выводу, что меры финансовой господдержки Северного Кавказа не дают ожидаемого эффекта. 

В 2017–2019 годах из федерального бюджета субъектам Северного Кавказа было выделено 7,9 млрд рублей для инвестирования в корпорации развития, которые отбирают инвестиционные проекты, необходимые для социально-экономического развития регионов Северного-Кавказского.

Однако из 27 инвестиционных проектов было реализовано всего 9.

В общей сложности было создано 577 рабочих мест, что не сильно повлияло на ситуацию, сложившуюся на рынке труда, так как в макрорегионе и так в среднем каждый год создается около 70 тысяч рабочих мест, сообщили в Счетной палате.

Также у аудиторов возникли вопросы к механизму отбора и финансирования инвестпроектов. Они считают, что механизм довольно сложен и непрозрачен, есть коррупционные риски.

Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев заявил, что учтет все замечания.

Он рассказал, что после проведения проверки Счетной палаты количество реализованных инвестпроектов выросло с 9 до 12. Также увеличилось количество рабочих мест — с 577 до 774.

Субъекты Северо-Кавказского федерального округа — сугубо дотационные. По сумме получаемых трансфертов лидирующие позиции уже долгие годы сохраняет Чечня. 

Так, за период с 2007 по 2015 год Чечня получила из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и дотаций на сумму более 530 млрд рублей. Каждый год Чечня получает 56-66 млрд рублей, сообщает Znak. com.

Фото: twitter.com

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Темы чечня бюджет кадыров субсидии счетная палата северный кавказ
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