Северный Кавказ и Алтай - лидеры рейтинга регионов РФ по уровню безработицы

Социологи провели масштабное исследование с целью выяснить, в каких регионах Российской Федерации самый низкий и самый высокий уровень безработицы.

Отметим, что исследованием занимались специалисты из РИА.

Так, оказалось, что жители Москвы и Санкт-Петербурга практически не испытывают проблем с поиском работы. Также, делятся результатами исследования социологи, низкий уровень безработицы зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Хабаровском крае и Ханты-Мансийской автономном округе.

Хуже всего же в России обстоят дела с поиском работы в Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Бурятии, Забайкалье и Алтае.

Социологи, что примечательно, составили также портрет среднестатистического безработного. Им оказался мужчина 36,6 лет. В ходе исследования также выяснилось, что в России среднестатистический безработный ищет работу больше полугода — в среднем, 7,2 месяца. В небольших населенных пунктах и сельской местности, указывают социологи, этот показатель гораздо хуже — там местные жители ищут работу в среднем больше года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная служба государственной статистики обнародовала рейтинг субъектов Российской Федерации по количеству покинувших их жителей. Первое место рейтинга заняла Омская область — ее в прошлом году покинули 12 тысяч человек.

Фото: Минтруд России.

Читайте также:

Как серп и молот победили безработицу.