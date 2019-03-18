Северный Кавказ и Алтай - лидеры рейтинга регионов РФ по уровню безработицы

Социологи провели масштабное исследование с целью выяснить, в каких регионах Российской Федерации самый низкий и самый высокий уровень безработицы.
Отметим, что исследованием занимались специалисты из РИА.
Так, оказалось, что жители Москвы и Санкт-Петербурга практически не испытывают проблем с поиском работы. Также, делятся результатами исследования социологи, низкий уровень безработицы зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Хабаровском крае и Ханты-Мансийской автономном округе.
Хуже всего же в России обстоят дела с поиском работы в Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Бурятии, Забайкалье и Алтае.
Социологи, что примечательно, составили также портрет среднестатистического безработного. Им оказался мужчина 36,6 лет. В ходе исследования также выяснилось, что в России среднестатистический безработный ищет работу больше полугода — в среднем, 7,2 месяца. В небольших населенных пунктах и сельской местности, указывают социологи, этот показатель гораздо хуже — там местные жители ищут работу в среднем больше года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная служба государственной статистики обнародовала рейтинг субъектов Российской Федерации по количеству покинувших их жителей. Первое место рейтинга заняла Омская область — ее в прошлом году покинули 12 тысяч человек.
Фото: Минтруд России.
Читайте также:
Как серп и молот победили безработицу.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Есть серьезное различие между транспортными и боевыми вертолетами в вооруженных силах разных стран.
Об этом сообщают латышские средства массовой информации.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Ради самолюбования российские СМИ сколько угодно могут называть Лукашенко колхозником. Ну а какой-то клерк из белорусского МИДа считает возможным назвать российского посла счетоводом или бухгалтером.