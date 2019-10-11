Российским банкам могут запретить навязывать клиентам допуслуги

Министерство финансов России намерено запретить банкам навязывать своим клиентам дополнительные услуги при получении потребительского кредита за исключением случаев, когда требуется страховать предмет залога.

Как уточняет газета "Коммерсантъ", ведомство уже подготовило соответствующие поправки в закон. В них содержится пункт о возмещении заемщику убытков, которые он понес из-за нарушения его права на свободный выбор услуг. Они составят двукратный объем стоимости услуг.

В ведомстве также предлагают запретить обязывать заемщиков страховаться на весь срок кредитования "при условии единовременной уплаты страховых платежей" при займах на срок более одного года.

Позицию министерства поддержали в Банке России. Финансовый регулятор считает, что "такое регулирование позволит устранить имеющиеся сложности в правоприменительной практике".