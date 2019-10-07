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Источник Правда.Ру

"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой

Экономика » Сырье » Газ print

Украинский "Нафтогаз" призвал Россию разблокировать возможность получать на границе газ из Туркменистана и "от российских независимых добытчиков".

Об этом написал исполнительный директор компании Юрий Витренко на своей странице в "Фейсбук".

Как отмечают эксперты, это требование Витренко, пожалуй, одно из самых оторванных от реальности. Ведь по российскому законодательству единственным экспортером газа в стране является "Газпром", поэтому ни о каких поставках от независимых добытчиков не может быть и речи.

Напомним, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель уже говорил о том, что Киев рассмотрит возможность закупок газа из России, при этом сырье, якобы, может предоставить не только "Газпром". На это глава Минэнерго Александр Новак ответил, что Москва не собирается менять свое законодательство в угоду Киеву.

И если с "независимыми российскими поставщиками" вопрос закрыт, то с туркменским газом тоже все вполне однозначно. Туркменское топливо также проходит через российскую газотранспортную систему, поэтому Киеву необходимо не только заключить контракт с Ашхабадом, но и зарезервировать у "Газпрома" мощности его ГТС. А здесь мы опять возвращаемся к первому пункту — российская компания по законодательству является монополистом на экспорт газа и транзитные услуги оказывать не обязана.

Если Украине так хочется покупать газ из альтернативных источников, она может либо продолжать заниматься реверсом (хотя это тот же российский газ, только от европейских посредников), либо покупать сжиженный газ или норвежский газ у европейцев, но для этого нужно полностью прекратить транзит и держать свою трубу пустой или же строить новую.

Еще один вариант — подключиться к газопроводу TANAP, который идет из Азербайджана через Грузию и Турцию в Грецию и Болгарию. Но и для этого необходимо строительство новой инфраструктуры, не говоря уже о том, сколько будет стоить само голубое топливо.

Именно поэтому эксперты уверены, что заявление Витренко — не более чем политическая игра в рамках переговоров по транзиту газа в Европу.

 

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Фото: vk. ru

Темы газ газпром украина нафтогаз минэнерго туркменистан александр новак
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