Премьер Украины: 10 млн жителей республики живут за чертой бедности

Порядка 10 миллионов граждан современной Украины живут за чертой бедности.

Об этом заявил премьер-министр постсоветской республики Алексей Гончарук, сообщают "РИА Новости".

Гончарук отметил, что на Украине "очень много" и других проблем — например, разваленная инфраструктура или же проблемы с монополистами в энергетике.

Напомним, что, согласно официальным данным, на Украине сегодня проживают 42 миллиона человек.