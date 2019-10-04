Порядка 10 миллионов граждан современной Украины живут за чертой бедности.
Об этом заявил премьер-министр постсоветской республики Алексей Гончарук, сообщают "РИА Новости".
Гончарук отметил, что на Украине "очень много" и других проблем — например, разваленная инфраструктура или же проблемы с монополистами в энергетике.
Напомним, что, согласно официальным данным, на Украине сегодня проживают 42 миллиона человек.
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.