Минфин одобрил идею сохранения прожиточного минимума должникам

Министерство финансов России поддерживает идею сохранения прожиточного минимума при взыскании долгов. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Алексей Моисеев. Он указал, что механизм реализации предложения пока не ясен.

"Да, поддерживаем. Непонятно как это считать, но в целом как идею поддерживаем. Проблема в том, что непонятно, как считать доходы Как идею поддерживаем, как реализовать - непонятно", - отметил представитель ведомства.

Ранее Министерство экономического развития доработало предложенную депутатами инициативу, согласно которой при списании долгов у человека остается прожиточный минимум. Сейчас сохранение регионального прожиточного минимума гарантируется должнику лишь при единовременном изъятии наличных. На периодические выплаты эта практика не распространяется.

"Ограничение не будет действовать при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и ущерба, причиненного преступлением", - пояснили авторы предложения.