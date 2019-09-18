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Разработчики отечественного ПО попросили 70 млрд рублей господдержки

Экономика print

Разработчики программного обеспечения попросили около 70 миллиардов рублей государственной поддержки на импортозамещение иностранного ПО. 

Как уточняет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в рабочей группе, дополнительные средства направят на создание нескольких классов программ. Речь идет о операционных системах, офисных приложениях, поисковых системах, браузерах и коммуникационном софте. 

Деньги также предлагается потратить на развитие продуктов, на обучение пользователей, на финансирование их закупок государственными структурами. К 2024 году разработчики хотят перевести на отечественное ПО около 5 миллионов рабочих мест и зарабатывать на экспорте своих ОС до одного миллиарда рублей в год. 

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Темы деньги программисты господдержка импортозамещение
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