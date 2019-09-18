Разработчики отечественного ПО попросили 70 млрд рублей господдержки

Разработчики программного обеспечения попросили около 70 миллиардов рублей государственной поддержки на импортозамещение иностранного ПО.

Как уточняет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в рабочей группе, дополнительные средства направят на создание нескольких классов программ. Речь идет о операционных системах, офисных приложениях, поисковых системах, браузерах и коммуникационном софте.

Деньги также предлагается потратить на развитие продуктов, на обучение пользователей, на финансирование их закупок государственными структурами. К 2024 году разработчики хотят перевести на отечественное ПО около 5 миллионов рабочих мест и зарабатывать на экспорте своих ОС до одного миллиарда рублей в год.