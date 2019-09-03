Федеральный бюджет профинансирует стройку сельских домов культуры

Из бюджета Российской Федерации в ближайшие годы будут выделены значительные средства на ремонт и строительство сельских домов культуры.

Об этом в ходе совещания по расходам федерального бюджета на 2020-2022 годы заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Также Медведев пообещал, что средства пойдут на развитие кинематографии, поддержку музеев, создание театрально-образовательных и музейных комплексов в регионах.