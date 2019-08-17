Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Китай отказался от нефти из Венесуэлы из-за американских санкций

Экономика print

Национальная нефтегазовая корпорация Китая решила отказаться от своих планов на текущий месяц по загрузке 5 миллионов баррелей венесуэльской нефти в танкеры из-за американский санкций, введенных в отношении Каракаса. 

Как уточняет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, Китай еще ни разу не отказывался от закупок нефти из Венесуэлы за последние десять лет, исправно выполняя все свои обязательства. При этом журналисты подчеркивают, что нынешний отказ не является полным разрывом контактов Китая и Венесуэлы в сфере торговли нефтью, поскольку на планировавшиеся для Пекина объемы пока не нашли другого покупателя. 

В 2019 году Китай стал главным импортером венесуэльской нефти после того, как в январе США ввели ограничения против государственной PDVSA. В ответ Вашингтон пригрозил санкциями против тех стран, которые оказывают экономическую поддержку правительству Николаса Мадуро. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские санкции в отношении нефтяной промышленности Ирана и Венесуэлы привели к резкому увеличению спроса на российскую сырую нефть. Благодаря этому доходы нефтяных экспортеров из России значительно выросли. 

Читайте также: Россия за январь-2019 добыла нефти больше, чем за январь-2018

Министерство энергетики: запасы нефти в РФ иссякнут через 50 лет

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы китай нефть торговля венесуэла санкции сша
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Четыре совета женщине, чтобы бросить курить
Плодовые
Крыжовник Колобок - представитель неколючих сортов
Путешествия
Куда отправится на прогулку в Хельсинки летом
Новости Все >
Журналист в США подаст в суд на Белый дом из-за лишения аккредитации
Бывший глава МИД Франции призвал "связать Россию с Европой"
Китай отказался от нефти из Венесуэлы из-за американских санкций
Минздрав разработал рекомендации для корпоративов без алкоголя
Московские школьники пройдут по местам боевой славы героев войны
В ФТС объяснили причину возбуждения дела из-за лекарств для ребенка
Шеин: люди должны иметь возможность выражать свою политическу волю
Организаторы отказались от проведения митинга 25 августа
Автомобиль Джеймса Бонда ушел с молотка за 6,4 млн долларов
Врачи заметили сходство в массовых отравлениях в Ульяновске и Самаре
Последние материалы
Китай отказался от нефти из Венесуэлы из-за американских санкций
Четыре совета женщине, чтобы бросить курить
Крыжовник Колобок - представитель неколючих сортов
Куда отправится на прогулку в Хельсинки летом
Две квартиры Кети Топурия: темная и светлая роскошь в каждом уголке
Способы лечения нейробластомы у ребенка
Минздрав разработал рекомендации для корпоративов без алкоголя
Московские школьники пройдут по местам боевой славы героев войны
В ФТС объяснили причину возбуждения дела из-за лекарств для ребенка
Шеин: люди должны иметь возможность выражать свою политическу волю
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может отдать Японии два Курильских острова Шикотан и Хабомаи, но на определенных условиях.

Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Росстат: граждане РФ предпенсионного возраста прекращают работать
Общество
Росстат: граждане РФ предпенсионного возраста прекращают работать
Катастрофы
Заслуженный пилот о жесткой посадке А321: экипаж принял три грамотных решения
Общество
Властей призвали ввести наказание за выгул опасных собак без намордника
Мир. Новости мира
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может отдать Японии два Курильских острова Шикотан и Хабомаи, но на определенных условиях.

Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Клишас: законодательство РФ о митингах соответствует мировой практике
Политика. Новости и аналитика
Клишас: законодательство РФ о митингах соответствует мировой практике
Общество
The Washington Post: каждый пятый житель России мечтает ее покинуть
Выборы. Новости и аналитика
Избиратель не хочет голосовать за "Единую Россию", но и за других тоже
Происшествия
Чудо под Раменским: аварийный A321 с пассажирами сел в поле

Во время взлета самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

Чудо под Раменским: аварийный A321 с пассажирами сел в поле
Росстат: граждане РФ предпенсионного возраста прекращают работать
Общество
Росстат: граждане РФ предпенсионного возраста прекращают работать
Дальний Восток
Полпред президента РФ предложил мониторить вырубку леса из космоса
Экономика
"Газпром" попросил правительство профинансировать два новых проекта
Любовь Степушова Бразильская газета рассказала о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 15 Владимир Губарев Игорь Буккер Пласидо Доминго в сетях #MeToo Игорь Буккер
Комментарии
Журналист в США подаст в суд на Белый дом из-за лишения аккредитации
Минздрав разработал рекомендации для корпоративов без алкоголя
Андрей Суздальцев: власть на постсоветском пространстве легитимизирует Москва
Футболист Тарасов предлагает изменить закон об алиментах
Бразильская газета рассказала о жизни российских военных в Венесуэле
Минздрав разработал рекомендации для корпоративов без алкоголя
Алексей Мухин: не скомпрометированных в политику не берут
От Генпрокуратуры потребовали наказать Бузову из-за шутки про блокаду
Клишас: законодательство РФ о митингах соответствует мировой практике
От Генпрокуратуры потребовали наказать Бузову из-за шутки про блокаду
Росстат: граждане РФ предпенсионного возраста прекращают работать
А если Япония согласится признать итоги Второй мировой войны - отдадим острова?
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
От Генпрокуратуры потребовали наказать Бузову из-за шутки про блокаду
А если Япония согласится признать итоги Второй мировой войны - отдадим острова?
Врачи заметили сходство в массовых отравлениях в Ульяновске и Самаре
А если Япония согласится признать итоги Второй мировой войны - отдадим острова?
Клишас: законодательство РФ о митингах соответствует мировой практике
А если Япония согласится признать итоги Второй мировой войны - отдадим острова?
Сотрудника "Ахмат-Арены" уволили за оскорбление арбитра
Жириновский: Запад мечтает развалить сильнейшую державу планеты
История и современность
Саргон Аккадский - выдающийся лидер Древнего мира, вышедший из неизвестности
Саргон Аккадский - выдающийся лидер Древнего мира, вышедший из неизвестности
Помпей Великий - выдающийся римский политический деятель и полководец
Помпей Великий - выдающийся римский политический деятель и полководец
Трамп заставил страны НАТО заплатить в альянс на $100 млрд больше
Трамп заставил страны НАТО заплатить в альянс на $100 млрд больше
Самолет ВВС США провел разведку у Калининградской области
Самолет ВВС США провел разведку у Калининградской области
Россия и Венесуэла заключили договор о заходе военных кораблей в порты
Россия и Венесуэла заключили договор о заходе военных кораблей в порты
Мосгорсуд продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok
Мосгорсуд продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok
Линия Керзона: как Антанта провела границу между Польшей и Советской Россией
Линия Керзона: как Антанта провела границу между Польшей и Советской Россией
До Петра I - Росия. При нём и после - Россия. Почему?
До Петра I - Росия. При нём и после - Россия. Почему?
Миллионам пенсионеров грозить участь бедняков
Миллионам пенсионеров грозить участь бедняков
Спецдоклад: США хотели "жарить русских" ракетой с ЯРД
Спецдоклад: США хотели "жарить русских" ракетой с ЯРД
Фотогалереи
"Старички" не подводят 7 Фото "Старички" не подводят
Судьба-индейка Голливуда 7 Фото Судьба-индейка Голливуда
Собаки года 10 Фото Собаки года
Тайны Крымского полуострова 9 Фото Тайны Крымского полуострова
Последняя тайна острова Пасхи 9 Фото Последняя тайна острова Пасхи
Домашнее
Вместо горьких антибиотиков - электрические повязки
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов на рабочих местах
Григорий Лепс прошел пешком 44 километра без перерыва
Врач Мария Милютина рассказала, как женщины рожают в 60 лет
Шведские исследователи: пение в хоре снижает уровень стресса
Врач рассказал о простых способах защиты от гриппа и простуды
Возрастная макулярная дегенерация: симптомы, диагностика, лечение
Фанаты раскритиковали Диму Билана за "пузико"
Лейкоз: причины, симптомы, лечение
Лейкоз: причины, симптомы, лечение
155-килограммовой модели приходится сушить грудь феном
155-килограммовой модели приходится сушить грудь феном
Кокосовое масло для загара: инструкция по применению
Кокосовое масло для загара: инструкция по применению
Бузова не захотела удалять из Instagram шутку про блокадницу
Бузова не захотела удалять из Instagram шутку про блокадницу
Армену Джигарханяну сделали серьезную операцию
Армену Джигарханяну сделали серьезную операцию
Аллу Пугачеву могут оштрафовать за дачный забор
Аллу Пугачеву могут оштрафовать за дачный забор
Что нужно знать о татуаже губ
Что нужно знать о татуаже губ
Ошибки летнего ухода за кожей
Ошибки летнего ухода за кожей
Все, что вы хотели знать об индукционных варочных панелях
Все, что вы хотели знать об индукционных варочных панелях
Современные тенденции дизайна мягкой мебели
Современные тенденции дизайна мягкой мебели
Забавные фото
Как вулкан породил молнии 7 Фото Как вулкан породил молнии
Неразговорчивая охрана 9 Фото Неразговорчивая охрана
Не так страшны монстры, как их малюют 6 Фото Не так страшны монстры, как их малюют
Как спят животные - забавные фото 10 Фото Как спят животные - забавные фото
Курилы с высоты птичьего полета 11 Фото Курилы с высоты птичьего полета
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ