Китай отказался от нефти из Венесуэлы из-за американских санкций

Национальная нефтегазовая корпорация Китая решила отказаться от своих планов на текущий месяц по загрузке 5 миллионов баррелей венесуэльской нефти в танкеры из-за американский санкций, введенных в отношении Каракаса.

Как уточняет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, Китай еще ни разу не отказывался от закупок нефти из Венесуэлы за последние десять лет, исправно выполняя все свои обязательства. При этом журналисты подчеркивают, что нынешний отказ не является полным разрывом контактов Китая и Венесуэлы в сфере торговли нефтью, поскольку на планировавшиеся для Пекина объемы пока не нашли другого покупателя.

В 2019 году Китай стал главным импортером венесуэльской нефти после того, как в январе США ввели ограничения против государственной PDVSA. В ответ Вашингтон пригрозил санкциями против тех стран, которые оказывают экономическую поддержку правительству Николаса Мадуро.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские санкции в отношении нефтяной промышленности Ирана и Венесуэлы привели к резкому увеличению спроса на российскую сырую нефть. Благодаря этому доходы нефтяных экспортеров из России значительно выросли.

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