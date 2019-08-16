Американские санкции в отношении нефтяной промышленности Ирана и Венесуэлы привели к резкому увеличению спроса на российскую сырую нефть. Благодаря этому доходы нефтяных экспортеров из России значительно выросли.
Как указывает агентство Bloomberg, с ноября минувшего года по июль текущего российские нефтяные компании получили дополнительный доход в размере 905 миллионов долларов. Спрос на российскую нефть вырос на фоне сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров.
Напомним, в 2018 году США покинули сделку с Ираном по ядерной программе и возобновили санкции против Тегерана, а также ввели ряд новых ограничений, направленных против стран, ведущих торговлю с Ираном. В Белом доме рассчитывают сократить экспорт иранской нефти до нуля.
Зимой 2019 года американские санкции коснулись и нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Под удар попали активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на фоне снижения экспорта нефти в Венесуэлу, Россия активно наращивает объемы поставок сырья в США. Закупки российской нефти американскими компаниями в минувшем году превысили показатели 2017 года в пять раз.
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