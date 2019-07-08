Исследование: качество жизни в Москве не ниже, чем в Лондоне и Берлине

Аналитики из PricewaterhouseCoopers провели исследование с целью выяснить, как сильно изменилось качество жизни в Москве за последние пять лет.

В рамках исследования специалисты сравнили столицу России с другими мегаполисами мира — Нью-Йорком, Лондоном, Шанхаем, Гонконгом, Мехико и многими другими.

Согласно предоставленной информации, измерение качества жизни в Москве проходило по четырем критериям: доступность жилья и стоимость коммунальных услуг, качество городской транспортной системы, обеспеченность коммерческой недвижимостью и уровень благоустройства города в целом.

По обеспеченности жильем, например, Москва заняла лишь восьмое место рейтинга мегаполисов мира.

По экономичности потребления холодной воды на человека столица России заняла второе место рейтинга. Меньше потребляют лишь в Берлине.

По числу городских камер видеонаблюдения Москва уступает Лондону, Пекину и Шанхаю.

Столица России, сообщает PricewaterhouseCoopers, также заняла восьмое место по плотности улично-дорожной сети и второе место по вводу дорог.