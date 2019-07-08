Аналитики из PricewaterhouseCoopers провели исследование с целью выяснить, как сильно изменилось качество жизни в Москве за последние пять лет.
В рамках исследования специалисты сравнили столицу России с другими мегаполисами мира — Нью-Йорком, Лондоном, Шанхаем, Гонконгом, Мехико и многими другими.
Согласно предоставленной информации, измерение качества жизни в Москве проходило по четырем критериям: доступность жилья и стоимость коммунальных услуг, качество городской транспортной системы, обеспеченность коммерческой недвижимостью и уровень благоустройства города в целом.
По обеспеченности жильем, например, Москва заняла лишь восьмое место рейтинга мегаполисов мира.
По экономичности потребления холодной воды на человека столица России заняла второе место рейтинга. Меньше потребляют лишь в Берлине.
По числу городских камер видеонаблюдения Москва уступает Лондону, Пекину и Шанхаю.
Столица России, сообщает PricewaterhouseCoopers, также заняла восьмое место по плотности улично-дорожной сети и второе место по вводу дорог.
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