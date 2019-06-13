Всемирная торговая организация предупредила о снижении объемов мировой торговли. Аналитики утверждают, что в случае обострения торговых противостояний между США и Китаем может произойти обрушение объемов мировой торговли на 17%, что сопоставимо по последствиям с крахом доткомов.
Директор по информации и внешним связям ВТО Кит Роквел привел статистику, согласно которой мировой импорт капитальных товаров за первую половину 2019 года уже уменьшился на 3%, что говорит о дальнейшей тенденции спада.
"Даже если торговое противостояние США и Китая будет полностью прекращено с ближайшее время, мировая экономика все равно испытает шок. Сейчас мы балансируем на грани крупного экономического спада, что ведет нас к снижению объемов мировой торговли на 17%", - пояснил Роквел.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о прогнозе экспертов относительно нового экономического кризиса, который будет страшнее, чем обострение 2008 года.
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