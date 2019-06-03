Экономист: доходы работающих неофициально россиян будут сокращаться

Доходы граждан Российской Федерации, работающих неофициально, в ближайшее время будут снижаться.



Средняя зарплата в Москве вырастет до 82 тысяч рублей к 2021 году / Новости от 29.12.2018 09:17

Об этом в интервью изданию Ura.Ru. заявил экономист Антон Шабанов.

В первую очередь страдать будет коммерческая сфера. Бизнесу — и среднему, и малому — в современной России приходится все сложнее. Поэтому, поясняет Шабанов, десяткам и сотням компаний в ближайшее время придется перейти на режим строжайшей экономии.

Урезать же, отметил экономист, проще всего зарплаты тем, кто работает неофициально — не нужно ни согласовывать свои действия с какими-либо инстанциями, ни даже следить за законностью этих самых действий.