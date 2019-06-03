Доходы граждан Российской Федерации, работающих неофициально, в ближайшее время будут снижаться.
Об этом в интервью изданию Ura.Ru. заявил экономист Антон Шабанов.
В первую очередь страдать будет коммерческая сфера. Бизнесу — и среднему, и малому — в современной России приходится все сложнее. Поэтому, поясняет Шабанов, десяткам и сотням компаний в ближайшее время придется перейти на режим строжайшей экономии.
Урезать же, отметил экономист, проще всего зарплаты тем, кто работает неофициально — не нужно ни согласовывать свои действия с какими-либо инстанциями, ни даже следить за законностью этих самых действий.
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