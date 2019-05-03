С лета 2019 года будет сложнее обналичить средства с зарубежных и анонимных банковских карт

Правительство продолжает бороться с легализацией денежных средств, полученных незаконным путем. Начиная с 27 июня 2019 года в России вводится новая система обналичивания денег с зарубежных и анонимных банковских карт.



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После этой даты, надзором за снятием наличных с этих категорий карт будет заниматься Росфинмониторинг. Банк, который обналичил клиенту деньги, должен будет уведомить ведомство об подробностях операции в течение трех дней. Также будет введена мера, которая поможет владельцам российских банковских карт. Уже летом 2019 года держатели карт российских банков смогут обналичивать до 5 тысяч рублей через кассы магазинов. Однако для этого необходимо сделать покупку в магазине.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о жительнице Челябинской области, которой грозило тюремное заключение за растрату материнского капитала.

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