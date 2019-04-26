Только 7% россиян планируют свой бюджет больше чем на год

Большинство граждан России не готовы к долгосрочному финансовому планированию. Только 7% россиян прогнозируют свои доходы и расходы более чем на один год. Об этом свидетельствует опрос, проведенный негосударственным пенсионным фондом Сбербанка.



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Выяснилось, что свои доходы и расходы планируют почти три четверти граждан страны, но большинство - только на короткий срок. На ближайшие три месяца свой бюджет составляют 43% респондентов, а на срок от четырех до шести месяцев - всего 7% опрошенных. На полгода или год бюджет планируют 17% россиян. Доля тех, кто занимается долгосрочным планированием, составляет лишь 7% (4% - на 1-3 года, 1% - на 3-5 лет и 2% - на срок от пяти лет).

Как указывает портал газеты "Известия", такое финансовое поведение россиян может быть связано со снижением реальных доходов и увеличением расходов на обязательные платежи, в том числе по потребительским кредитам.