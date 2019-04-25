Запрет на ввоз мяса и молочных продуктов не пройдет - депутат Госдумы

Национальная мясная ассоциация предложила запретить ввоз мясной и молочной продукции для личного пользования из-за рубежа. Будет ли принята такая инновация в Госдуме, "Правда.Ру" поинтересовалась у депутата.
Производители мяса утверждают, что эта мера необходима для нераспространения инфекции африканской чумы свиней.
Ассоциация обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву. Члены ассоциации призывают правительство усилить контроль за ввозом продуктов питания на границе.
По словам руководителя ассоциации Сергея Юшина, ввоз мясной продукции из-за рубежа повышает риск проникновения в Россию возбудителей опасных болезней животных. Так, за 2018 год около 18 стран отчитались перед Всемирной организацией здоровья за вспышки африканской чумы свиней. Вирус уже постепенно охватывает Китай, который является крупнейшим в мире производителем свинины.
О перспективах инициативы Национальной мясной ассоциации "Правде.Ру" рассказал председатель комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, депутат от Новосибирской области (фракция КПРФ), кандидат экономических наук Николай Харитонов.
— Правомерно ли требование полного запрета на ввоз мяса и молочной продукции для личного потребления?
— Нет, это неправильно. У человека должно быть такое право. Это неправильное рассуждение. Скорее всего, это делается для того, чтобы люди шли в магазин, опять покупали, а не привозили, не завозили.
— Пройдет ли такое предложение в Госдуме?
— Не пройдет. Это точно. Наши 43 голоса по крайней мере будут против этого предложения категорически. Это однозначно. Надо все согласовывать. Не зря наши предки придумали: семь раз отмерь, один раз отрежь.
— Может ли это предложение быть сговором крупных предприятий, таких как "Мираторг", "Черкизово", "Ремит", "Велком"?
— Это в их интересах. Ведь они являются крупными производителями данной продукции. Корпоративный интерес очень возможен…
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