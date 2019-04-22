Курганский чиновник заявил, что поднимать зарплаты рабочим опасно для предприятий

Ио руководителя Главного управления по труду и занятости Кемеровской области Игорь Ксенофонтов пояснил, почему рабочим нельзя повышать зарплаты. По его мнению, повышение оклада рабочих до уровня специалистов приведет к кризису в отрасли.
Такую позицию озвучил чиновник в рамках круглого стола в Курганском центре соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
"Сегодня мы можем видеть, что повышение минимального оклада рабочих стало реальной проблемой. Уже сейчас зарплата рабочих практически сравнялась с окладом специалистов, которые имеют высшее образованием. Если и дальше производить повышение заработных плат рабочих специальностей, то это приведет к потере конкурентноспособности курганскими предприятиями", - пояснил свою позицию Ксенофонтов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о нововведении Минэкономразвития, которое поможет оценить работу чиновников. Новый указ ведомства, который вступает в силу с 1 июня 2019 года позволит россиянам выставлять оценки госслужащим по итогам их взаимодействия.
На фото: Игорь Ксенофонтов
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