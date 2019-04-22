Россиян попросят оценить работу чиновников по пятибальной шкале

В ближайшем будущем на сайте "Госуслуги" появится возможность оценить работу чиновников по пятибальной шкале. От этого будет зависеть премирование, либо увольнение госслужащих.
Соответствующий приказ был издан Министерством экономического развития, который вступает в силу с 1 июня текущего года. После проведенной услуги на сайте, пользователю придет sms-сообщение с просьбой оценить качество оказанной услуги. Если пользователь проигнорирует сообщение, то через некоторое время ему перезвонят.
По предварительной информации, положительными будут считаться оценки 4 и 5. Баллы от единицы до трех будут засчитаны как отрицательные. В Минэкономразвития прогнозируют, что в первый год уровень удовлетворенности услугами составит около 85%. Уже в следующем году этот показатель планируют довести до 90%.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что с недавних пор сайт "Госуслуги" перестал требовать электронную подпись.
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