Россиян попросят оценить работу чиновников по пятибальной шкале

В ближайшем будущем на сайте "Госуслуги" появится возможность оценить работу чиновников по пятибальной шкале. От этого будет зависеть премирование, либо увольнение госслужащих.



Максимально быстро попасть на прием к врачу. Такая возможность есть у пользователей сайта госуслуг / Новости от 10.12.2018 14:32

Соответствующий приказ был издан Министерством экономического развития, который вступает в силу с 1 июня текущего года. После проведенной услуги на сайте, пользователю придет sms-сообщение с просьбой оценить качество оказанной услуги. Если пользователь проигнорирует сообщение, то через некоторое время ему перезвонят.

По предварительной информации, положительными будут считаться оценки 4 и 5. Баллы от единицы до трех будут засчитаны как отрицательные. В Минэкономразвития прогнозируют, что в первый год уровень удовлетворенности услугами составит около 85%. Уже в следующем году этот показатель планируют довести до 90%.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что с недавних пор сайт "Госуслуги" перестал требовать электронную подпись.

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