СМИ: в России существует угроза сбоев платежей по картам из-за санкций

Клиенты трети российских банков рискуют лишиться возможности пользоваться банковскими картами и покупать товары онлайн в случае новых санкций со стороны США против финансовой системы России.
Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на собственные источники в финансовых кругах страны, Центробанк и Национальная система платежных карт видят угрозу возможных сбоев платежей как минимум в 120 кредитных организациях России.
"Если завтра Соединенные Штаты введут санкции против всей российской финансовой системы, то коллапс, который произошел в "Еврофинанс Моснарбанком", накроет уже почти половину отрасли", - рассказал источник газеты.
Банк России уже проинформировал кредитные организации об этой угрозе и порекомендовал оценивать риски подрядчиков услуг по обработке электронных платежей до заключения с ними контракта, уточняется в материале.
В статье обращается внимание на то, что среди российских финансовых организаций нет ни одной, которая бы была абсолютно независимо от западного программного обеспечения. По словам источника газеты, полное импортозамещение не достигнуто на сегодняшний день ни в техническом, ни в финансовом плане. Для избежания риска блокировок отечественных банкам следует переходить на российские разработки, сказано в материале.
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