В России обнаружился дефицит металлолома

Производители труб обратились в Минпромторг России с просьбой временно запретить вывоз из страны металлолома. С прошлого года в стране наблюдается дефицит этого сырья.

Об обращении в правительство рассказал РБК генеральный директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев. По его словам, нехватка сырья привела к тому, что в прошлом году перерабатывающие металлолом предприятия были загружены всего на 65%. А из-за роста его рыночной цены заметно подорожала себестоимость отечественных труб для транспортировки нефти.

Правила Евразийского экономического союза позволяют России в подобных случаях вводить запрет на экспорт без согласования с остальными государствами-участниками сроком не более полугода. По мнению главы ФРТП, шести месяцев трубникам хватит для решения своих проблем.

Представители металлургической отрасли смотрят на ситуацию иначе. Так, на Новолипецком металлургическом комбинате считают, что для преодоления дефицита металлолома необходимо увеличивать объемы его заготовки, а этого можно достичь, освободив от уплаты НДФЛ его сборщиков.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Саратове трое злоумышленников украли металлолом из пункта его сбора, а через несколько дней туда же его сдали.

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