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Источник Правда.Ру

Суперсанкции США убьют банки и госдолг России?

Экономика

На сайте Конгресса США опубликовали новый законопроект об антироссийских санкциях. Документ называется "Defending American Security from Kremlin Aggression Act (Акт защиты американской безопасности от кремлёвской агрессии)".

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На этот раз речь идет в первую очередь об экономических ограничениях. В частности, документ предполагает запрет на стандартные долларовые расчеты через корреспондентские счета в банках США для ряда российских банков. Речь, в частности, идёт о Сбербанке, ВТБ, Газпробанке, Банке Москвы, Россельхозбанке, Промсвязьбанке и Внешэкономбанке.

Еще один санкционный пункт, касающийся экономики — это фактический запрет на работу с российским госдолгом. Что касается госдолга, то речь идет о будущем госдолге РФ, уже после принятия данного закона, если таковое состоится.

При этом, формальных причин для приятия нового санкционного пакета обозначено несколько. Это и "дело Скрипалей", в котором США, равно, как и Британия бездоказательно обвиняют Россию, и претензия по поводу того, что "Россия не желала убедить президента Сирии Башара Асада "прекратить использование химоружия". Доказательств применения химического оружия правительственными войсками Сирии примерно столько же, сколько и по поводу участия России в отравлении Скрипалей.

При этом, изначально, 2 августа, когда законопроект был внесен в конгресс, в мотивационной формулировке значилось применение санкций за "вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году".

Как ранее отметил по поводу законопроекта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, "закон еще не принят. Мы очень внимательно отслеживаем. Наша позиция известна, она не меняется. Ничего хорошего для двусторонних отношений это не сулит". Премьер-министр РФ, Дмитрий Медведев, ранее назвал эти санкционные меры "началом экономической войны" и обещал, что в случае принятия данных ограничений, "Россия примет экономические, политические и другие меры".

Помимо прочего, содержатся в документе и "политические" пункты. К примеру "спустя 180 дней после даты вступления в силу настоящего закона директор Национальной разведки обязан будет предоставить в профильные комитеты Конгресса подробный отчет о личной стоимости и активах президента РФ Владимира Путина, включая подробный анализ не только главы государства, но также членов его семьи". Ну, то есть, нечто заведомо невыполнимое для американских спецслужб, если только они опять не воспользуются услугами "блогеров".

Еще один пункт, который в России уже назвали провокационным, это "назначение РФ в качестве государственного спонсора терроризма" и, самое главное: обязать Майка Помпео через 90 дней с момента вступления в силу этого акта предоставить доказательства, соответствует ли наша страна данному критерию. При этом, в Москве уже официально заявили, что "готовы назвать Вашингтону реальных спонсоров международного терроризма", намекая понятно на что.

В целом, нынешний санкционный пакет, если он будет принят, действительно станет максимально жестким за последние годы. Однако, в принципе, Россия готова и к такому повороту событий. И речь идет не только о восточном направлении экономического и политического сотрудничества, но и о западном. Поскольку переговоры с европейскими странами, хоть и сложно, но ведутся. Более того, с учетом нарастающих разногласий США и ЕС, шансов на продолжение нашего конструктивного диалога все больше.

"Текст законопроекта S.3336 по санкциям в отношении Россиипрактически ничем не отличается от черновой версииВ документе предлагается ввести новые ограничения в отношении финансового сектора России. В частности, резидентам США будет запрещено участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу",- анализируют законопроект авторы телеграм-канала "Ясно-понятно".

"Запрет будет распространяться на все гособлигации, а также производные финансовые инструменты со сроком обращения больше 14 дней. Кроме того, предлагается ввести запрет на операции и заморозить собственность в США "одного или нескольких финансовых институтов". В списке таких институтов перечислены ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк, а также Банк Москвы, который был присоединен к ВТБ",- подтверждают они.

"После официальной публикации законопроекта должна состояться независимая оценка его перспектив ресурсом GovTrack. На основе параметров (авторы законопроекта, время внесения, основные пункты) ресурс с большой точностью прогнозирует вероятность его принятия или отклонения",- отмечают эксперты.

При этом, стоит напомнить, что закон всё же пока не принят, а учитывая его "политический довесок" кажется вообще невыполнимым для профильных ведомств США. Если же возвращаться к экономической составляющей, то стоит вспомнить последовательную политику российского Минфина последних лет по сокращению объемов работы как с американскими ценными бумагами, так и с валютой США. И, в общем-то, на этом фоне заявления министра финансов Антона Силуанова о "ненадежности доллара" выглядят вполне логично.

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Темы банки экономический кризис экономические санкции антироссийские санкции
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