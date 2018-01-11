Одной бедой меньше: Минтранс объявил о ликвидации плохих дорог в России

Глава Минтранса Максим Соколов объявил, что федеральные трассы в России практически на 80% были приведены в нормативное состояние.

"Достигли исторического рекордного показателя по содержанию федеральных трасс в нормативе. Это большое достижение для нашей страны. Я думаю, точно никто не кинет, что называется, камень в прямом и переносном смысле слова. Такого не было у нас никогда. И миф о плохих дорогах, по крайней мере, федеральных, в России в 2017 году, я считаю, точно развеялся", — цитирует министра РИА "Новости".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве может появиться новая скоростная хордовая дорога от восточных районов в "новую" Москву. Об этом сообщил руководитель научно-проектного объединения транспорта и дорог Института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

"Мы прорабатываем возможность строительства новой хорды — Юго-Восточной. Она протянется от района пересечения уже строящейся Северо-Восточной хорды с Шоссе Энтузиастов на юг. Новая дорога пересечет ряд крупных взлётный магистралей, например, Рязанский и Волгоградский проспекты, после чего уйдет в "новую" Москву", — сказал И. Бахирев.

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