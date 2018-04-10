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Источник Правда.Ру

Кудрин рассказал, какими санкциями лучше не отвечать

Экономика

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что ответные санкции в отношении американского бизнеса со стороны РФ нецелесообразны.

Кудрин рассказал, какими санкциями лучше не отвечать. Кудрин рассказал, какими санкциями лучше не отвечать

"Я считаю, что в отношении частного американского бизнеса санкции нецелесообразны, так как бизнес приносит сюда технологии и инвестиции. Санкции будут ущемлять и нашу экономическую ситуацию, они не будут продуктивны", — цитирует Кудрина ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в ближайшее время введет ограничения против российских бизнесменов, попавших в санкционный список США. Эту мысль Порошенко высказал на брифинге после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он заявил, что поручил СБУ, кабинету министров и Совету национальной безопасности и обороны подготовить соответствующий проект.

"Они будут максимально синхронизированы с решением правительства США и, безусловно, в состав санкций будет введен и господин Дерипаска и другие олигархи, которые на сегодня являются основными участниками российских процессов", — заявил Порошенко.

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