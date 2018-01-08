Минэкономразвития отказалось рассматривать выход России из ВТО

Представители Минэкономразвития России сообщили, что Москва не рассматривает возможность выхода из ВТО из-за иска ЕС по вопросу импорта свинины.

В заявлении министерства сообщается, что "членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках".

Таким образом, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается.

Напомним, первый заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил, что Россия может выйти из ВТО в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с Москвы €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что Евросоюз намерен взыскивать с России €1,4 млрд в год, поскольку Россия якобы незаконно ввела запрет на ввоз европейской свинины.

Претензии по этому поводу рассматривались во Всемирной торговой организации. На этой неделе дело о компенсации было направлено ВТО в арбитражный суд, который и должен решить, насколько справедливы претензии ЕС на возмещение.

Как утверждает издание Politico, в 2016 году ВТО постановила, что Россия ввела неправомерный запрет на ввоз свинины, из-за чего датские, немецкие и голландские фермеры испытали "тяжелый удар".

Размер компенсации, которую требует Евросоюз, равна общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Кроме того, эта сумма будет ежегодно повышаться на 15%. Эту разницу Евросоюз намерен получить с дополнительного тарифа, который будет взиматься при ввозе российских продуктов в страны ЕС.