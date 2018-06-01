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Майкл Снайдер: Трамп объявил войну всему миру

Экономика

Одной торговой войны может быть достаточно, чтобы подтолкнуть борющуюся мировую экономику к еще одной рецессии, пишет известный американский эксперт Майкл Снайдер. 

Майкл Снайдер: Трамп объявил войну всему миру. 387579.jpeg

"Но правительство США, по-видимому, решило, что пришло время бороться торговыми войнами почти со всеми крупнейшими экономиками по всему миру одновременно.  Это полное безумие, и оно будет иметь катастрофические последствия, которые будут ощущаться по всей планете", - пишет Снайдер в своем материале для The Economic Collapse

"Да, нам нужно быть жесткими в торговле.  Если вы следили за моей работой в течение последних восьми лет, вы знаете, что я был очень сильным сторонником защиты американских производителей и американских рабочих.  Но к этим вещам нужно подходить деликатно, потому что любое существенное нарушение положения вещей  может привести к абсолютно разрушительному глобальному экономическому кризису.  Переговоры на международном уровне требуют большого изящества, потому что если вы испортите их, это может иметь колоссальные последствия.  Например, вещь, которую вы не должны делать, - это заключить соглашение со второй по величине экономикой в мире, а затем разорвать его менее чем через две недели...", - пишет Снайдер.

По его словам, шансы беспорядочной торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем снова растут. Администрация Трампа потрясла мир во вторник, разорвав  торговое перемирие с Пекином и объявив, что она введет тарифы на китайские товары стоимостью 50 миллиардов долларов и ограничит китайские инвестиции в Соединенные Штаты.

"Без сомнения, Китай пользуется нами на протяжении многих лет.  Они облагают  наши товары высокими тарифами и бессовестно воруют нашу интеллектуальную собственность.  Но китайцы очень гордые люди, и теперь они чувствуют, что их ударили по лицу. Поэтому они не отступят в торговой войне, и в среду они сказали, что "не боятся сражаться", - напомнил аналитик

Таким образом, Китай готов принять ответные меры после того, как Соединенные Штаты возродили планы по введению новых тарифов."Мы хотим повторить, что мы не хотим торговой войны, но мы не боимся сражаться с ней", - сказала представитель МИД Китая Хуа Чуньин на брифинге в среду. Но ведь этим дело не ограничивается и на очереди у США - оскорбленные ЕС и Канада. Последнее, что нам сегодня нужно - это торговая война со всем миром, подытоживает Снайдер.

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