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"Крым ин май харт!": Мутко стал куратором Крыма и Севастополя

Россия » Юг » Севастополь

Полуостров Крым и город федерального значения Севастополь больше не будут находиться  под патронажем отдельного вице-премьера.

"Крым ин май харт!": Мутко стал куратором Крыма и Севастополя. 387554.jpeg

Об этом сообщил пресс-секретарь вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака Илья Джус.  Они войдут  в общую систему региональной политики, так как уже интегрированы в социально-экономическую систему России. 

При этом курировать их будет вице-премьер Виталий Мутко. Джус также подчеркнул, что "интеграция в социально-экономическую систему страны Крыма и Севастополя завершена и они не нуждаются в отдельном кураторе на уровне вице-премьера, судя по распределению полномочий вице-премьеров, Крым и Севастополь войдут в сферу деятельности вице-премьера Виталия Мутко в рамках курирования региональной политики". 

Напомним, ранее Виталий Мутко много лет занимал пост президента РФС, а также до выборов президента РФ был в должности вице-премьера РФ по вопросам спорта.

После того, как в мае в правительстве прошли новые назначения, Мутко стал вице-премьером по строительству.

В целом участники конференции Российского футбольного союза приветствовали итоги деятельности организации в 2017 году и уровень подготовки к чемпионату мира 2018 года.

По этому поводу сам Мутко пояснил, что футбол он не оставит, несмотря на перемены в его компетенции в правительстве государства. Отметим, плановая конференция РФС состоялась в субботу в Москве.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что на ПМЭФ-2018 вице-премьер РФ по строительству и региональной политике Виталий Мутко заявил, что аоправки в 218-ФЗ, учитывающие критику застройщиков в отношении обновленного долевого законодательства, могут принять до 1 июля этого года.

Читайте больше:

Мутко: поправки в долевое законодательство могут принять до 1 июля 

 

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Темы крым севастополь виталий мутко
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