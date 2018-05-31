"Крым ин май харт!": Мутко стал куратором Крыма и Севастополя

Полуостров Крым и город федерального значения Севастополь больше не будут находиться под патронажем отдельного вице-премьера.

Об этом сообщил пресс-секретарь вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака Илья Джус. Они войдут в общую систему региональной политики, так как уже интегрированы в социально-экономическую систему России.

При этом курировать их будет вице-премьер Виталий Мутко. Джус также подчеркнул, что "интеграция в социально-экономическую систему страны Крыма и Севастополя завершена и они не нуждаются в отдельном кураторе на уровне вице-премьера, судя по распределению полномочий вице-премьеров, Крым и Севастополь войдут в сферу деятельности вице-премьера Виталия Мутко в рамках курирования региональной политики".

Напомним, ранее Виталий Мутко много лет занимал пост президента РФС, а также до выборов президента РФ был в должности вице-премьера РФ по вопросам спорта.

После того, как в мае в правительстве прошли новые назначения, Мутко стал вице-премьером по строительству.

В целом участники конференции Российского футбольного союза приветствовали итоги деятельности организации в 2017 году и уровень подготовки к чемпионату мира 2018 года.

По этому поводу сам Мутко пояснил, что футбол он не оставит, несмотря на перемены в его компетенции в правительстве государства. Отметим, плановая конференция РФС состоялась в субботу в Москве.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что на ПМЭФ-2018 вице-премьер РФ по строительству и региональной политике Виталий Мутко заявил, что аоправки в 218-ФЗ, учитывающие критику застройщиков в отношении обновленного долевого законодательства, могут принять до 1 июля этого года.

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