На агрофоруме были широко продемонстрированы достижения как местных селекционеров, так и производителей сельхозтехники, удобрения, ядохимикатов и средств защиты.
"День донского поля" проходил в Зерноградском районе уже второй год подряд. На этот раз экспозиция развернулась на экспериментальном поле "Аграрного научного центра". Под делянки с 11 культурами и 88 сортами растений — от пшеницы до пока еще экзотического нута — организаторы выделили десять гектаров земли.
Более 50 производителей сельхозтехники не только показали свои образцы продукции, но и показали ее на поле в работе. Около трех десятков химических предприятий ограничились стендами.
Агрофорум завершился предуборочным совещанием с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского.
По словам министра, в этом году донским аграриям придется столкнуться с несколькими проблемами, одна из которых — засушливое лето и малое количество осадков. Поэтому уборочные работы начнутся с восточных районов региона и будет сделан акцент на применении современных технологий и сортов, а кроме того, на минеральные удобрения.
Рост цен на ГСМ вызвал недовольство у фермеров, и Константин Рачаловский обратил внимание на технологии энергосбережения, которые позволяют экономить.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев увеличил в 2018 году средства, выделяемые на возмещение затрат, связанных с приобретением сельхозтехники отечественного производства, и бюджетные средства в размере 243,7 миллиона рублей уже освоены в полном объеме за февраль-май.
Всего в регионе предстоит убрать более 3,1 миллиона гектаров ранних зерновых культур.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Докажите, что по делу о крушении МН17 использовались ложные доказательства. Так прокомментировала Bellingcat пост в твиттере первого зама постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о своей работе.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Конечно, этот шаг Асада согласован с Москвой, но не с Тегераном, высказал мнение видеостудии Pravda.Ru член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян. Это предупреждение Грузии о том, чтобы она не воплощала свои планы вступления в НАТО.