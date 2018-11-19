Итоги опроса россиян о возможной отдаче Курил

"Правда.Ру" запустила социологический опрос в самых популярных соцсетях, чтобы узнать, что думают россияне о курильском вопросе. Самым популярным ответом стал "Ничего отдавать не нужно" - так проголосовали 70% в телеграм, 56% во "Вконтакте" и 82% в "Одноклассниках".

Второе место занял вариант ответа "Присоединить Японию к России" - 8% опрошенных раздели чувство юмора редакции "Правды.Ру". 7% не прочь обменять два острова на новейшие японские технологии. Критично настроены 5% опрошенных - именно столько проголосовали за вариант ответа "Это политические танци и никому ничего не отдадут". Только 4% считают нужным отдать все Курильский острова без каких-либо условий, а за вариант "Обменять Курилы на признание Крыма российским" проголосовали 3%. По 2% проголосовали за варианты "Отдать Японии острова, но сохранить море и ресурсы" и "Отдать острова под российским суверенитетом".

Аналогичные мнения слышно из других источников. Если верить авторам телеграм-канала "Выборный", категорическое большинство прошедших соц. опросы россиян выбирают вариант ответа "не отдавать острова Японии". Правда, результаты ни одного из этих опросов ещё не были опубликованы, но этого следует ожидать в ближайшем будущем.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретились в Сингапуре и вновь подняли тему передачи островов. Японская сторона выдвинула предложение поделить Курилы на основе японско-советской Декларации 1956 года, составленной по итогам Второй мировой войны. В ответ на это Владимир Путин заявил, что Декларация требует значительных пересмотров, так как в ней упоминаются лишь некоторые острова, а также не указаны многочисленные нюансы.

Также "Правда.Ру" рассказывала о вероятности того, что, после передачи островов Японии, на них могут быть размещены военные базы США. Однако Синдзо Абэ заверил российскую сторону, что этого не произойдёт.

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