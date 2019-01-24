Владимир Ефимов рассказал о самой удачной форме государственно-частного партнерства

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, специальный инвестконтракт, подписанный в Москве, стал примером одной из самых удачных форм ГЧП.

Речь идет об инвестконтракте между АвтоВАЗом и Министерством промышленности РФ, в котором Москва стала привлеченной стороной.

Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов подчеркнул: "Инвестор гарантирует финансирование и создание рабочих мест, а город — стабильные условия ведения бизнеса и поддержку".

СПИК (специальный инвестиционный контракт) стал одним из крупнейших в истории автопрома России — в данное время он рассчитан на десять лет и предусматривает инвестирование со стороны ПАО "АвтоВАЗа" не менее 70 миллиардов рублей. Среди участников контракта — концерны "Рено Россия", "Мицубиси Моторс Рус" и "Лада Ижевск". Согласно контракту, будет расширена линейка выпуска автомобилей, внедрены новые технологии и продумана экспортная торговля.

Владимир Ефимов отметил, что столица предлагает систему поддержки инвестиций в промышленность и сектор высоких технологий. Подписание таких крупных контрактов именно с участием Москвы гарантирует снижение налоговой нагрузки — на 17 процентов за счет льгот по ряду налогов, льготная арендная ставка на землю, ряд других преференций и мер государственной поддержки для высокотехнологичных предприятий.

"Специальные инвестиционные контракты — это одна из самых удачных форм государственно-частного партнерства", — подытожил Владимир Ефимов.

Генеральный директор Renault Россия Андрей Панков отметил, что благодаря этому контракту концерн успешно реализует новые инвестиционные проекты. В частности, запуск серийного производства на Московском заводе Renault новой модели Renault Arkana в 2019 году.

На фото: Владимир Ефимов. Источник: сайт ФАС России