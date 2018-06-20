Названы сроки появления в России аналогов "Мистралей"

Отечественные вертолетоносцы построят после 2020 года. Об этом рассказал заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
Сначала флот должен реализовать первую часть программы - спроектировать новый большой десантный корабль.
"Эти корабли будут (вертолетоносцы - прим. "Правда.Ру"), они предусмотрены программой кораблестроения и будут построены во втором этапе реализации этой программы, после 2020 года, - цитирует Бурсука ТАСС.
Пока неясно, кто возьмется за выполнение этого заказа. Вертолетоносцы, сделанные в России, должны заменить французские "Мистрали", договор на поставку которых РФ заключила в 2011 году. Но после украинского конфликта Франция разорвала соглашение. Однако Москве удалось вернуть предоплату и получить чертежи, рекомендации и технологии для строительства кораблей.
Всего судов будет два. Один из них будет носить название "Прибой". Его передадут флоту в 2025 году. Стоить вертолетоносец будет порядка 40 млрд рублей.
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