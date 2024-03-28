"Пилот катапультировался". Развожаев прокомментировал падение военного самолёта в море у Севастополя

Военный самолёт упал в море у Севастополя, гражданская инфраструктура не пострадала, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"В море упал военный самолёт. Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали", — говорится в сообщении.
Развожаев добавил, что пилот успел катапультироваться. Спасители подобрали его недалеко от берега, жизнь летчика в безопасности, отметил глава Севастополя.
В городе приостановили движение морского пассажирского транспорта, сообщает ТАСС.
Ранее Зеленский признался, что из-за нехватки артиллерии ВСУ не смогут обороняться в случае наступления российской армии.
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