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ЛДПР помогает гражданам спастись и не утонуть в кредитах

2:19
Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

В наше время мало кого можно найти, кто бы не имел опыта с кредитами. Часто это приводит к финансовым затруднениям и бесконечным выплатам долгов, к которым добавляются угрозы со стороны недобросовестных коллекторов.

ЛДПР помогает гражданам спастись и не утонуть в кредитах
Фото: Пресс-служба ЛДПР by Андрис Матвеев

Семья Скворцовых столкнулась с финансовыми трудностями во время пандемии. Николай, глава семьи, потерял работу, а его жена находилась дома на декретном отпуске с маленькой дочерью. Ситуация была критической, и Николай обратился в микрокредитную организацию в отчаянной попытке найти решение.

По данным Центробанка, за первую половину 2023 года общая сумма кредитов, взятых гражданами страны, превысила 6 трл рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Объем микрозаймов, доступных в торговых точках, увеличился на 46%, а в июле этого же года спрос на эти "быстрые деньги" вырос еще на 10%. Эта кабала долгов затягивает людей, делая выход из этой ситуации практически невозможным.

ЛДПР выступает за государственное регулирование данной сферы с целью защиты граждан от нечестных практик микрофинансовых организаций. Предложения партии включают установку максимальной процентной ставки на уровне 0,3% в день и 109,5% годовых, а также корректировку условий, при которых применяются неустойки и штрафы к заемщикам после неуплаты.

Семья Скворцовых столкнулась с угрозами со стороны коллекторов из-за задолженности Николая. Эти угрозы привели к стрессу и панике у членов семьи. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, миллионы граждан не справляются с кредитными обязательствами, а некоторые из них имеют несколько просроченных кредитов.

ЛДПР призывает к изменениям в законодательстве по коллекторским агентствам с целью предотвращения их недобросовестной деятельности. Партия выступает за полный запрет коллекторской деятельности на территории Российской Федерации, что, по их мнению, поможет решить проблему раз и навсегда.

Николай Скворцов обратился за помощью к депутатам от ЛДПР и получил необходимую поддержку. Многие семьи, оказавшиеся в похожей ситуации, теперь с надеждой смотрят в будущее, зная, что у них есть шанс на помощь.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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