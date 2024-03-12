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ЛДПР выступает с программой, учитывающей интересы регионов

2:03
Россия » Поволжье » Пермь

В истории большой политики всегда находились те, кто оставался в тени вождей до времени, но именно они становились движущей силой формирования сильного государства. Преемником Владимира Жириновского в ЛДПР стал Леонид Слуцкий, лидер, который предстал на переднем плане во время президентских выборов, первых без Жириновского.

ЛДПР выступает с программой, учитывающей интересы регионов
Фото: gov.ru by Государственная Дума is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Жириновский, десятилетиями защищавший интересы Русского мира, больше не может быть опорой в этот переломный момент. Однако нас ожидает продолжение идей Жириновского через его ученика и преемника — Леонида Слуцкого.

Эти выборы станут ключевыми в истории, происходящей в разгар СВО, когда Россия снова поднимается против агрессии, также как и во время Великой Отечественной войны. Вместо недооценки выборов как "электоральных мероприятий", мы должны осознать, что выборы — это взвешенное решение, основанное на общественном участии и ответственности за будущее страны.

ЛДПР, следуя принципам "не врать и не бояться", продолжает традиции, установленные Жириновским. Теперь знамя этой партии несет Леонид Слуцкий, который активно продолжает дела своего наставника.

Слуцкий, имеющий богатый опыт в политике и дипломатии, представляет собой кандидата в президенты, который способен решить как внешние, так и внутренние проблемы России. Его программа основана на результатах опросов граждан и активной работе в Госдуме.

Особое внимание уделяется также регионам, что отражает стремление учитывать местные потребности и бороться за справедливое распределение ресурсов.

Позиция Леонида Слуцкого в международной арене и национальная патриотическая ориентация делают его идеальным кандидатом для президентских выборов. Его убеждения, основанные на идеалах братства и взаимопомощи, становятся противовесом западной агрессии.

Леонид Слуцкий не только выражает верность идеалам Жириновского, но и продолжает его дело, являясь выбором для русских патриотов и регионов, верящих в Победу и будущее России.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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