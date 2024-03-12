Курьеры - стали востребованной профессией в РФ. Спрос на них за зиму вырос на 34%

В России сразу на 34% взлетел спрос на профессию курьера

1:07 Your browser does not support the audio element. Россия

Согласно информации "ТАСС", ссылающийся на аналитиков сервиса "Работа. ру" в России стали востребованы курьеры. За зимний период спрос работодателей на курьеров вырос на 34 процента. Директор по аналитике рынка труда Елена Артемьева рассказала, что спрос на курьеров в России рос все последние годы и по её прогнозу, он, скорее всего, продолжит расти и дальше.

Фото: commons.wikimedia.org by Доставка международной посылки is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Отмечается, что зарплата курьеров за последние месяцы тоже существенно подросла. По данным аналитического сервиса оклад по данной профессии вырос на 38 процентов. По состоянию на сегодня, в среднем, курьеры получают 112 тысяч рублей в месяц.

Елена Артемьева объяснила популярность профессии курьера тем, что в России популярны и востребованы службы доставок. К тому же сфера этого бизнеса постоянно расширяется. Особенно курьеры востребованы в праздничные дни. По мнению Артемьевой, "горячий сезон" у курьеров начинается с декабря и захватывает он февральские и мартовские праздники.