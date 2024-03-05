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Евгений Балицкий заявил, что МАГАТЭ не признает обстрелов Запорожской АЭС Вооруженными Силами Украины

Балицкий: МАГАТЭ не признает обстрелов ЗАЭС

1:19
Россия

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости заявил, что МАГАТЭ не признает обстрелы Запорожской атомной электростанции, несмотря на то, что такие удары создают непосредственную ядерную угрозу всему миру.

Ранее Михаил Ульянов, представитель России при международных организациях в Вене, сообщил РИА Новости, что Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, прилетит в Сочи 5 марта. При этом на первую половину 6 марта у него запланированы консультации с российскими представителями по поводу Запорожской АЭС.

По словам Балицкого, Россия неоднократно принимала делегации МАГАТЭ во главе с Гросси, и во время таких визитов Россия полностью обеспечивала безопасность на всех уровнях. Однако нам необходимо понимать, что все структуры Евросоюза, такие как Олимпийский комитет, Совет Европы и Международное агентство по атомной энергии, которые финансируются Западом, не будут признавать вещей, противоречащих западной риторике, даже если такие события, как обстрел Запорожской АЭС, представляют непосредственную ядерную угрозу для всего мира. "Учитывая, что они это не замечают или делают вид, что не замечают, все остальное является бессмысленным — разговоры и болтовня", — подытожил Балицкий.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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