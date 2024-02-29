Дачу можно будет газифицировать бесплатно

Владимир Путин предложил расширить программу социальной газификации на дачные участки, которые по своей категории ранее под эту программу не попадали. Об этом он заявил в ходе обращения с Посланием Федеральному собранию.
"В границах многих населенных пунктов, куда уже проведен сетевой газ, расположены садоводческие товарищества. Люди годами, порой из поколения в поколение обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем решить в интересах наших граждан, а именно расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ."
Социальная газификация - это программа, которая позволяет провести газ в дома жителей России бесплатно или по более низкой стоимости. Это часть государственной программы по улучшению уровня жизни и развитию инфраструктуры в регионах с недостаточным доступом к газу.
В рамках социальной газификации, региональные власти должны определить, какие дома могут быть подключены к газу бесплатно или со скидкой, а также разработать план и обеспечить выполнение работ по прокладке газопровода до границ земельных участков этих домов.
Для участия в программе необходимо обратиться в местную газовую компанию или администрацию региона и предоставить документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок. После этого будет заключен договор на проведение работ, и начнется процесс газификации.
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