Дачу можно будет газифицировать бесплатно

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Путин: садовые участки тоже будут участвовать в программе социальной газификации

1:42
Россия

Владимир Путин предложил расширить программу социальной газификации на дачные участки, которые по своей категории ранее под эту программу не попадали. Об этом он заявил в ходе обращения с Посланием Федеральному собранию.

Путин: садовые участки тоже будут участвовать в программе социальной газификации
Фото: https://market-crimea.com/

"В границах многих населенных пунктов, куда уже проведен сетевой газ, расположены садоводческие товарищества. Люди годами, порой из поколения в поколение обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем решить в интересах наших граждан, а именно расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ."

Социальная газификация - это программа, которая позволяет провести газ в дома жителей России бесплатно или по более низкой стоимости. Это часть государственной программы по улучшению уровня жизни и развитию инфраструктуры в регионах с недостаточным доступом к газу.

В рамках социальной газификации, региональные власти должны определить, какие дома могут быть подключены к газу бесплатно или со скидкой, а также разработать план и обеспечить выполнение работ по прокладке газопровода до границ земельных участков этих домов.

Для участия в программе необходимо обратиться в местную газовую компанию или администрацию региона и предоставить документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок. После этого будет заключен договор на проведение работ, и начнется процесс газификации.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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