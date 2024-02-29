Дачу можно будет газифицировать бесплатно

Путин: садовые участки тоже будут участвовать в программе социальной газификации

1:42 Your browser does not support the audio element. Россия

Владимир Путин предложил расширить программу социальной газификации на дачные участки, которые по своей категории ранее под эту программу не попадали. Об этом он заявил в ходе обращения с Посланием Федеральному собранию.

Фото: https://market-crimea.com/

"В границах многих населенных пунктов, куда уже проведен сетевой газ, расположены садоводческие товарищества. Люди годами, порой из поколения в поколение обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем решить в интересах наших граждан, а именно расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ."

Социальная газификация - это программа, которая позволяет провести газ в дома жителей России бесплатно или по более низкой стоимости. Это часть государственной программы по улучшению уровня жизни и развитию инфраструктуры в регионах с недостаточным доступом к газу.

В рамках социальной газификации, региональные власти должны определить, какие дома могут быть подключены к газу бесплатно или со скидкой, а также разработать план и обеспечить выполнение работ по прокладке газопровода до границ земельных участков этих домов.

Для участия в программе необходимо обратиться в местную газовую компанию или администрацию региона и предоставить документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок. После этого будет заключен договор на проведение работ, и начнется процесс газификации.