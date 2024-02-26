Путин подписал указ о новом военно-административном делении страны

Пресс-служба Кремля опубликовала текст президентского указа о военно-административном делении страны, в котором говорится о расформировании Западного военного округа, образованного в 2010 году на базе двух военных округов советского периода, Московского и Ленинградского.
Московский и Ленинградский округа теперь обозначены отдельно и станут межвидовыми стратегическими объединениями Вооруженных сил. Кроме того, регионы межвидового стратегического территориального объединения "Северный флот" включены в Ленинградский военный округ.
В документе также перечислены остальные военные округа: Центральный, Восточный и Южный. В последний входят и территории регионов, недавно включенных в состав РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Впервые о планах создать два новых военных округа сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В декабре 2023 года Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена создавать Ленинградский военный округ из-за вступления Финляндии в НАТО.
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