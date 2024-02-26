Путин подписал указ о новом военно-административном делении страны

Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа

1:06 Your browser does not support the audio element. Россия

Пресс-служба Кремля опубликовала текст президентского указа о военно-административном делении страны, в котором говорится о расформировании Западного военного округа, образованного в 2010 году на базе двух военных округов советского периода, Московского и Ленинградского.

Фото: mil.ru by Игорь Щербаков is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Московский и Ленинградский округа теперь обозначены отдельно и станут межвидовыми стратегическими объединениями Вооруженных сил. Кроме того, регионы межвидового стратегического территориального объединения "Северный флот" включены в Ленинградский военный округ.

В документе также перечислены остальные военные округа: Центральный, Восточный и Южный. В последний входят и территории регионов, недавно включенных в состав РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Впервые о планах создать два новых военных округа сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В декабре 2023 года Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена создавать Ленинградский военный округ из-за вступления Финляндии в НАТО.