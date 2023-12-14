В Екатеринбурге весь двор дома оказался в фекалиях

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В Екатеринбурге вновь столкнулись с проблемой, связанной с канализацией, после того как внутренний двор нового здания был затоплен канализационными стоками. Причиной этого оказалось использование трубы для мусора, что привело к замерзанию и образованию катка из фекалий. Как сообщается на портале E1, данная ситуация произошла из-за того, что кто-то из жильцов выбросил отходы в систему канализации.

Фото: Pravda.Ru

Оказалось, что в канализацию попадают различные предметы, начиная от одеял до памперсов, что приводит к засорам. Управляющая компания активно проводит регулярную очистку системы канализации и восстанавливает ее работоспособность, сообщает tagilcity.ru.