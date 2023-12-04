Шлейф от вулкана: полоса пепла движется в сторону Алеутских островов

1:46 Your browser does not support the audio element. Россия Дальний Восток

Профессор кафедры петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов рассказал Pravda.Ru куда движется облако и не опасно ли оно для людей.

Фото: ru.wikipedia.org

Пепельный шлейф с Шивелуча взял курс на восток и, движимый воздушными массами, направляется через Берингово море на восток.

"Это ненаселенный район Камчатки. И этот шлейф преобладающими ветрами относится в сторону Тихого океана, еще более ненаселенные области. Поэтому для людей шлейф опасности не представляет. Он представляет опасность для реактивных самолетов, у которых основной маршрут примерно в этом районе проходит. Шивелуч является очень активным вулканом и часто выбрасывает такие шлейфы. И не только Шивелуч, там рядом еще и Ключевской, Безымянный и Толбачик", — делится информацией специалист.

Камчатка, продолжает эксперт, сейсмически активный район. Извержения вулканов там не редкость.

"Шивелуч извергается очень часто. Можно сказать, что его история извержения тянется на 300 тысяч лет. Обычно он извергается несколько раз в год, раз в несколько десятков лет он извергается очень сильно. Такие сильные извержения. Рядом находятся тоже активные вулканы. Ключевской — один из самых активных вулканов Евразии, который несколько недель назад извергался, тоже был большой столб пепла. А рядом находится вулкан Безымянный, который два раза в год, как правило, извергается достаточно сильно", — дополнил свой рассказ Павел Плечов.

По мере продвижения на восток, пепельный шлейф Шивелуча постепенно осядет.

Извержение вулкана Шивелуч