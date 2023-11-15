В Омске общественнице приставы слали на претензии ответы с нечитаемым шрифтом

4:47 Your browser does not support the audio element. Россия Сибирь Омск

Омичка Наталья Горюнова решила добиться справедливости в отношениях с местными судебными приставами. Женщина ранее уже добилась от них официальных извинений за ложные сведения о её мнимых долгах. Там предыстория была такова: когда с её банковской карты незаконно сняли 5 тыс. рублей с минимальной пенсии, она обратилась за помощью к депутату областного Законодательного собрания Владимиру Виниченко и в прокуратуру региона. И вдруг увидела в ответах приставов депутату и прокурору приписки о том, что она якобы является должницей по коммунальным платежам и в отношении неё возбуждены исполнительные производства.

Фото: http:// fssprus.ru

После этого Горюнова получила от заместителя руководителя ГУ ФССП по Омской области Сергея Федорина официальное извинение за подачу недостоверной информации и вчинила приставам иск — она требует по 25 тыс. руб. с троих приставов, в числе которых и руководитель ГУ ФССП по Омской области Галина Титова. Также речь идёт о сотрудниках территориального органа ведомства по Советскому округу Омска Ирине Пелевиной и Александре Московенко.

После этого Горюнова поинтересовалась у депутата Виниченко, насколько законно то, что направленные ей от приставов постановления напечатаны мелким шрифтом

"Мне самой, да и любому человеку пожилого возраста трудно дается чтение и изучение документов, где шрифт "замельчён", — объяснила Наталья. — А такие ответы я получаю от приставов постоянно. К примеру, ответы зама руководителя ГУ ФССП России по Омской области Сергея Федорина напечатаны шрифтом № 9. Ответ за 8 июня 2023 года вообще не прочесть, там, возможно, шрифт № 5 Из-за него я и обратилась к депутату. Вот как можно расценить действия чиновника, которому указывают на мелкий шрифт, а он — ещё мельче?"

Депутат Виниченко пояснил Горюновой, что, согласно ГОСТу (Р 7.0.97-2016), для постановлений, актов, писем и других документов должны применяться размеры шрифта № 12,13,14.

И уже сам направил запрос о мелких шрифтах Галине Титовой и прокурору Омской области.

Из прокуратуры депутату однако отписали, что ответ Федорина от 8 июня 2023 года соответствует инструкции, поскольку напечатан шрифтом №12.

Ту же информацию направила депутату Титова.

Удивившись, Горюнова еще раз положила перед собой листок с нечитабельным шрифтом. А потом поняла: главного пристава могли "запутать" подчинённые.

Возможно, следовало распечатать этот ответ на двух листах, но (ради экономии бумаги?) всё уместили на один.

Однако это все равно не объясняет тех ответов, где претензии приставов к омичке изложены капслоком (сплошными заглавными буквами), а ее права — мелким шрифтом.

Горюнова также в комментарии для Pravda. ru отметила: Титова может ссылаться на внутренние указы в своём управлении, которые допускают шрифты от №9 и мельче, но если есть ГОСТ, то его требования приоритетны, и соблюдаться должен именно он. А не внутренние указы.

Кроме того, уже известно, что областная прокуратура отреагировала и на данное, и на большое количество других обращений на эту же тему. И готовит в адрес областного ГУ УФССП представление — возможно, с требованием такую практику полностью прекратить.

Мы попросили объяснений и от самого областного управления ФССП, в итоге его ответ был таким:

"В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Омской области формирование документов, в том числе постановлений, образующиеся в ходе осуществления исполнительного производств и ответов на обращения граждан, осуществляется в соответствии с установленным порядком".

Постановления, вынесенные должностными лицами Главного управления при направлении сторонам исполнительного производства в личный кабинет Единого портала государственных услуг, отображаются в формате электронного документа, содержание которых возможно рассмотреть при помощи компьютера или мобильного устройства (смартфона). Для лучшего восприятия с помощью указанных устройств возможно изменить размер электронного документа и шрифта или произвести его распечатку в нужном формате для чтения, также сообщили в ведомстве.