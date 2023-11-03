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Министр Юртаев: строительство важной для России дороги Джугба – Сочи

1:42
Россия

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев в интервью поделился информацией о участии региона в проекте по строительству дороги Джубга – Сочи и подчеркнул важность вовлечения всей страны в этот значительный проект.

Министр Юртаев: строительство важной для России дороги Джугба – Сочи
Фото: openverse.org by Wpcpey is licensed under CC BY 4.0.

Юртаев уточнил, что общий объем инвестиций, необходимых для реализации данного строительного проекта, может достичь 1,5 триллионов рублей. Сравнивая эту цифру с аналогичным масштабным проектом на юге России, таким как строительство Крымского моста, можно заметить, что новая дорога в Сочи потребует в пять раз больше средств.

Кроме того, строительство будет осложнено сложными условиями. На некоторых участках трассы перепад высот достигает 90 метров, а часть дороги пройдет через территорию Сочинского национального парка, что подчеркивает важность соблюдения экологических стандартов. Поэтому участие региона в этом проекте будет комплексным и включит в себя различные аспекты административной работы, сообщает BFM Кубань.

Юртаев отметил, что основной вызов заключается не только в финансировании, но и в слаженной работе всей административной машины. Проектирование и строительство требуют огромных усилий и сотрудничества администрации Краснодарского края и муниципальных органов в Сочи и Туапсе.

Бюджет региона, вероятно, не в состоянии финансировать этот проект в полном объеме, и поэтому администрация края рассматривает возможность получения в собственность одного из прибыльных участков, таких как обход Туапсе.

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Туапсе Краснодарский край 4К | Tuapse Krasnodar region Russia 4K
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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