Эксперт призвал не бояться госдолга Удмуртии, превышающего доходы бюджета

1:43 Your browser does not support the audio element. Россия

В данный момент Удмуртия остаётся единственным регионом, у которого государственный долг превышает доходы бюджета, сообщил старший научный сотрудник РАНХиГС Александр Дерюгин в интервью с журналистами.

Фото: Openverse

Тем не менее, эксперт не видит в этом повода для беспокойства. Он уверен, что республика сможет выбраться из финансовой ямы. По мнению Дерюгина, в России в настоящее время нет ни одного субъекта федерации, у которого долг был бы настолько велик, что он не мог бы выполнять свои финансовые обязательства.

По его словам, проблемы в российской экономике могут иметь демографическую и геополитическую природу, но они не связаны с расходами региональных бюджетов. Ранее сообщалось, что на 1 октября общий государственный долг региона составляет 71,77 миллиарда рублей. За прошедший месяц он уменьшился на 1 миллиард рублей, как указано на официальном сайте Министерства Финансов республики, сообщает издание udm-info.ru.

Снижение долга произошло благодаря досрочному погашению бюджетного кредита, предоставленного Управлением Федерального казначейства региона в размере 1,2 миллиарда рублей. Также в прошлом месяце были привлечены бюджетные кредиты на сумму 191,3 миллиона рублей, которые должны быть возвращены к 26 апреля 2024 года. Расходы на обслуживание долга в настоящее время составляют 397 миллионов рублей, и просроченной задолженности нет.

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