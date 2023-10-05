В Тelegram-канале "Недураки и дороги" появилось видео, запечатлевшее опасные действия челябинских подростков на дорогах. На кадрах видно, как дети внезапно выскакивают на дорогу перед проезжающими машинами, рискуя своей жизнью по причинам, которые остаются неясными.
Видео было подписано замечанием, предполагающим, что молодежь Челябинска, возможно, возрождает опасную игру, известную как "Беги или умри".
Комментарии к видео выражали озабоченность и неодобрение такому поведению. Один человек упомянул, что наблюдал за этим видом деятельности в течение нескольких лет, и выразил сочувствие водителям, которым приходится сталкиваться с подобными ситуациями, сообщает kursdela.biz.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Фугас ФАБ-1500 "вскрыл" подземный бункер и ликвидировал почти весь личный состав штаба. Немногих раненых отправили в Польшу.