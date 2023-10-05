Опасные игры устраивают дети на дорогах Челябинска

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В Тelegram-канале "Недураки и дороги" появилось видео, запечатлевшее опасные действия челябинских подростков на дорогах. На кадрах видно, как дети внезапно выскакивают на дорогу перед проезжающими машинами, рискуя своей жизнью по причинам, которые остаются неясными.

Фото: openverse.org

Видео было подписано замечанием, предполагающим, что молодежь Челябинска, возможно, возрождает опасную игру, известную как "Беги или умри".

Комментарии к видео выражали озабоченность и неодобрение такому поведению. Один человек упомянул, что наблюдал за этим видом деятельности в течение нескольких лет, и выразил сочувствие водителям, которым приходится сталкиваться с подобными ситуациями, сообщает kursdela.biz.

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