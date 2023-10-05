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Опасные игры устраивают дети на дорогах Челябинска

0:47
Россия

В Тelegram-канале "Недураки и дороги" появилось видео, запечатлевшее опасные действия челябинских подростков на дорогах. На кадрах видно, как дети внезапно выскакивают на дорогу перед проезжающими машинами, рискуя своей жизнью по причинам, которые остаются неясными.

Опасные игры устраивают дети на дорогах Челябинска
Фото: openverse.org

Видео было подписано замечанием, предполагающим, что молодежь Челябинска, возможно, возрождает опасную игру, известную как "Беги или умри".

Комментарии к видео выражали озабоченность и неодобрение такому поведению. Один человек упомянул, что наблюдал за этим видом деятельности в течение нескольких лет, и выразил сочувствие водителям, которым приходится сталкиваться с подобными ситуациями, сообщает kursdela.biz.

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В Красноярске дети устроили опасные игры на стройке
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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