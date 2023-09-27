Над тюменскими трассами замечены беспилотники

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Владельцы автомобилей в Тюмени заметили беспилотные летательные аппараты, патрулирующие федеральную трассу Тюмень — Омск в Ишимском районе. Эти беспилотные летательные аппараты отвечают за выявление особо опасных участков шоссе.

Фото: Openverse

По данным ГИБДД Тюменской области, ежедневно на трассе Тюмень — Омск регистрируется до трёх дорожно-транспортных происшествий. Основными причинами этих аварий являются нарушения Правил дорожного движения, включая превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Примечательно, что трасса Тюмень — Омск занимает второе место в Тюменской области по количеству произошедших аварий. За последние два года на этом участке дороги погибло более 80 человек и более 400 получили травмы.

Только за последние две недели на федеральной трассе Тюмень — Омск произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло пять человек. 15 сентября в Тюкалинском районе на 523-м километре автодороги столкнулись Иж 2717 и большегруз Volvo. К сожалению, в результате этой аварии погибли три человека, в том числе 33-летний водитель и два пассажира легкового автомобиля — 20-летняя женщина и 46-летний мужчина, сообщает nashgorod.ru.

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