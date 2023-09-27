Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Азербайджане на границе задержали экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна
Актриса Рената Литвинова рассказала, как живет после отъезда во Францию
Участницу 4-го сезона "Голос. Дети" обманули на 196 тысяч рублей
Бывший муж Александры Бортич встречается с 20-летней блогершей
Актриса Агата Муцениеце показала, как выглядит ее пресс
Блогер Айза высмеяла бывшую жену Гуфа за любовь к деньгам
Певица Анна Калашникова рассказала, как оккупанты забирают квартиры в Испании
Марков объяснил слова Суркова про союз трёх сверхдержав — России, США и ЕС
Рэпер ST объяснил, почему выбирает имена для детей без буквы "р"

Над тюменскими трассами замечены беспилотники

1:31
Россия

Владельцы автомобилей в Тюмени заметили беспилотные летательные аппараты, патрулирующие федеральную трассу Тюмень — Омск в Ишимском районе. Эти беспилотные летательные аппараты отвечают за выявление особо опасных участков шоссе.

Над тюменскими трассами замечены беспилотники
Фото: Openverse

По данным ГИБДД Тюменской области, ежедневно на трассе Тюмень — Омск регистрируется до трёх дорожно-транспортных происшествий. Основными причинами этих аварий являются нарушения Правил дорожного движения, включая превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Примечательно, что трасса Тюмень — Омск занимает второе место в Тюменской области по количеству произошедших аварий. За последние два года на этом участке дороги погибло более 80 человек и более 400 получили травмы.

Только за последние две недели на федеральной трассе Тюмень — Омск произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло пять человек. 15 сентября в Тюкалинском районе на 523-м километре автодороги столкнулись Иж 2717 и большегруз Volvo. К сожалению, в результате этой аварии погибли три человека, в том числе 33-летний водитель и два пассажира легкового автомобиля — 20-летняя женщина и 46-летний мужчина, сообщает nashgorod.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Беспилотник замечен над Красногорским округом
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Собчак после разговора с Кадыровым приготовила команду к отъезду за рубеж

Ксения Собчак рассказала, что ей позвонил Рамзан Кадыров с просьбой не трогать его семью. Журналистка передала содержание 40-минутного разговора с главой Чечни.

Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Кадыровым: Почему ты трогаешь мою семью?
Похудевший Игорь Крутой встретился с прикованной к коляске Татьяной Тарасовой
Композитор Игорь Крутой показал, как прошла встреча с Татьяной Тарасовой
Стало известно, кто заменит Татьяну Арнтгольц в проекте "Жди меня"
Анкудинова не считает певца SHAMAN талантливым
Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Побеждённый должен дрожать: канцлер Бисмарк писал жене кровожадные письма Сергей Лебедев Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
Назван неожиданный полезный эффект от спиртного
"Ничего не боюсь": Лорак в очередной раз ответила на осуждения её позиции по СВО
США потребовали, чтобы Россия прекратила разработку "Алабуги"
США потребовали, чтобы Россия прекратила разработку "Алабуги"
Последние материалы
Участницу 4-го сезона "Голос. Дети" обманули на 196 тысяч рублей
Бывший муж Александры Бортич встречается с 20-летней блогершей
Уролог Пётр Холи: диабет - одна из причин учащённого мочеиспускания
Над тюменскими трассами замечены беспилотники
Актриса Агата Муцениеце показала, как выглядит ее пресс
Блогер Айза высмеяла бывшую жену Гуфа за любовь к деньгам
Эксперты про СВЧ: не разогревайте чеснок и ягодную заморозку в микроволновой печи
Певица Анна Калашникова рассказала, как оккупанты забирают квартиры в Испании
Марков объяснил слова Суркова про союз трёх сверхдержав — России, США и ЕС
Рэпер ST объяснил, почему выбирает имена для детей без буквы "р"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X